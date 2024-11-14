В Краснодаре 89 молодых семей получили соцвыплаты на жилье

В Краснодаре 89 молодых семей стали новоселами благодаря жилищной программе. Из числа счастливчиков 43 семьи являются многодетными.
«За 13 лет существования программы по улучшению жилищных условий более 1,5 тысячи молодых семей в Краснодаре стали новосёлами. Социальные выплаты могут быть использованы для приобретения недвижимости, участия в долевом строительстве или возведения индивидуальных домов. Финансирование поступает из федерального, краевого и местного бюджетов. В текущем году на эти цели выделено 264,8 млн рублей, из которых почти половина — из городского бюджета», — сообщили в администрации города.
Сумма социальной выплаты зависит от числа членов семьи. В 2024 году для семьи из четырёх человек она составила 3,036 млн рублей, для пяти — 3,796 млн, а для шести — 4,555 млн рублей. Кроме того, молодые семьи привлекли более 300 млн рублей ипотечных кредитов и использовали более 65 млн собственных средств. На реализацию программы в 2025—2027 годах в бюджете Краснодара запланировано по 150 млн рублей ежегодно.