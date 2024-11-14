В Краснодаре 89 молодых семей получили соцвыплаты на жилье

«За 13 лет существования программы по улучшению жилищных условий более 1,5 тысячи молодых семей в Краснодаре стали новосёлами. Социальные выплаты могут быть использованы для приобретения недвижимости, участия в долевом строительстве или возведения индивидуальных домов. Финансирование поступает из федерального, краевого и местного бюджетов. В текущем году на эти цели выделено 264,8 млн рублей, из которых почти половина — из городского бюджета», — сообщили в администрации города.