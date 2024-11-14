Вениамин Кондратьев сообщил об окончании сева озимых на Кубани

Под урожай 2025 года засеяли 1,8 миллиона гектаров.
— Аграрии Кубани завершили посевную кампанию под урожай 2025 года. Засеяли 1,8 миллиона гектаров. Традиционно под пшеницу выделили порядка 90 процентов озимого клина. Благодарен нашим труженикам поля за усердный труд, — сказал Вениамин Кондратьев.
Губернатор добавил, что на полях высевали семена только местной селекции, адаптированные под климатические условия края. Именно это, по его словам, позволит собрать хороший урожай. В этом году он составил 13,8 миллиона тонн, пшеницы — 10,25 миллиона тонн.
В осеннюю кампанию использовали порядка 22 тысячи тракторов, более десяти тысяч сеялок, техники для подготовки почвы и внесения минеральных удобрений.
Самые большие площади озимых расположены в Каневском, Кущевском, Ейском, Новопокровском, Тихорецком, Павловском, Выселковском муниципалитетах.
Для получения достойных урожаев аграрии региона пользуются господдержкой. В текущем году она превысила 11 миллиардов рублей.