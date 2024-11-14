Вениамин Кондратьев сообщил об окончании сева озимых на Кубани

Губернатор добавил, что на полях высевали семена только местной селекции, адаптированные под климатические условия края. Именно это, по его словам, позволит собрать хороший урожай. В этом году он составил 13,8 миллиона тонн, пшеницы — 10,25 миллиона тонн.