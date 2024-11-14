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«Узбекнефтегаз» планирует внедрить российские разработки в сфере ИИ

В ходе встречи с делегацией Томской области стороны договорились разработать дорожную карту, где определят конкретные шаги для реализации двусторонних проектов, сотрудничества в области образования и исследований, внедрения инновационных технологий.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. АО «Узбекнефтегаз» намерено внедрить разработки компаний из Томской области в сфере искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба акционерного общества.

Их будут применять при добыче и переработке углеводородов.

Перспективы сотрудничества обсудили в Ташкенте в ходе встречи руководства Узбекнефтегаза и делегации российского региона.

«Члены делегации Томской области внесли свои предложения по использованию искусственного интеллекта в сложных процессах нефтедобывающих и перерабатывающих комплексов», — говорится в сообщении.

Также речь шла о повышении квалификации специалистов путем обмена опытом, организации специальных курсов и семинаров в рамках сотрудничества.

«Томские университеты готовы обучать для компании высококлассных специалистов в области геологии, разработки и эксплуатации месторождений нефти и газа, транспортировки, хранения и переработки сырья», — написал губернатор сибирского региона Владимир Мазур в своем Telegram-канале.

По его словам, Узбекнефтегазу также предложили сотрудничество в части изучения и добычи трудноизвлекаемой нефти.

Кроме того, Томская область готова работать с узбекскими партнерами в формате «Передовой инженерной школы» Томского политехнического университета, где создана первая в России лаборатория по развитию искусственного интеллекта в промышленном производстве, причем именно в нефтегазовом комплексе.

Специалистам Узбекнефтегаза рассказали и об уникальной разработке томичей: эксплуатации месторождений передвижными технологическими установками.

Стороны договорились разработать дорожную карту, где определят конкретные шаги для реализации двусторонних проектов, сотрудничества в области образования и исследований, внедрения инновационных технологий.