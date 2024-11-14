«Узбекнефтегаз» планирует внедрить российские разработки в сфере ИИ

Кроме того, Томская область готова работать с узбекскими партнерами в формате «Передовой инженерной школы» Томского политехнического университета, где создана первая в России лаборатория по развитию искусственного интеллекта в промышленном производстве, причем именно в нефтегазовом комплексе.