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В Чердынском округе введут туристический налог

Депутаты думы Чердынского округа проголосовали за введение на территории муниципалитета туристического налога. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Источник: Коммерсантъ

Взимать туристический налог планируется с организаций и физических лиц, которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах и т. п. Размер налога на 2025 год составит 1% от стоимости услуг по размещению, на 2026 год — 2%, на 2027 год — 3%.

Ранее туристический налог ввели в Перми, Краснокамске, Кунгуре и Кочево.

туризм и отдых