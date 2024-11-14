В Чердынском округе введут туристический налог

Взимать туристический налог планируется с организаций и физических лиц, которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах
Ранее туристический налог ввели в Перми, Краснокамске, Кунгуре и Кочево.
Депутаты думы Чердынского округа проголосовали за введение на территории муниципалитета туристического налога. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
Взимать туристический налог планируется с организаций и физических лиц, которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах
Ранее туристический налог ввели в Перми, Краснокамске, Кунгуре и Кочево.