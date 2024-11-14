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В Волгоградской области проверили около 17 тонн импортных фруктов

Сотрудники управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия досмотрели 16,9 тонны гранатов, доставленных из Азербайджана.

С 8 по 11 ноября текущего года в рамках вторичного карантинного фитосанитарного контроля на территории Волгоградской области проверили 16,9 тонны импортных гранатов.

Из партии продукции отобрали образцы для лабораторных исследований. Согласно итогам проверки, опасных карантинных объектов не обнаружено.

Представителю грузополучателя выдан фитосанитарный сертификат, подтверждающий безопасность привезенной продукции. По завершении контрольных мероприятий партии фруктов отправились к получателям, сообщает надзорное ведомство.