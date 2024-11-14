Авиарейсом Омск — Усть-Ишим за квартал воспользовались 404 человека

Напомним, первый рейс был запущен 14 августа по поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко. С того момента самолёт летает по маршруту Омск — Усть-Ишим и обратно трижды в неделю. Во время нелётной погоды рейсы переносятся на другие дни.