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Авиарейсом Омск — Усть-Ишим за квартал воспользовались 404 человека

Подведены первые итоги внутрирегиональных полётов.

Источник: Om1 Омск

С момента запуска первого внутрирегионального рейса из Омска в Усть-Ишим прошло ровно три месяца. За это время им воспользовались 404 пассажира. Такие данные предоставили порталу Om1.ru в региональном Минтрансе.

Напомним, первый рейс был запущен 14 августа по поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко. С того момента самолёт летает по маршруту Омск — Усть-Ишим и обратно трижды в неделю. Во время нелётной погоды рейсы переносятся на другие дни.

Полёты выполняются на самолётах Ан-2 вместимостью 9 человек. Стоимость билета для пассажира в одну сторону составляет 2741 рубль. Перевозкой пассажиров занимается ООО «Аэропром».