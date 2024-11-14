Авиарейсом Омск — Усть-Ишим за квартал воспользовались 404 человека

С момента запуска первого внутрирегионального рейса из Омска в Усть-Ишим прошло ровно три месяца. За это время им воспользовались 404 пассажира. Такие данные предоставили порталу Om1.ru в региональном Минтрансе.
Напомним, первый рейс был запущен 14 августа по поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко. С того момента самолёт летает по маршруту Омск — Усть-Ишим и обратно трижды в неделю. Во время нелётной погоды рейсы переносятся на другие дни.
Полёты выполняются на самолётах Ан-2 вместимостью 9 человек. Стоимость билета для пассажира в одну сторону составляет 2741 рубль. Перевозкой пассажиров занимается ООО «Аэропром».