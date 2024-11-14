Калининградский производитель макарон наладил поставки в местные магазины. Заключать контракты с сетями начали с мая. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказала учредитель ООО «МИК» Оксана Педзевичус.
Компания поставляет макароны в «Викторию», «Спар», «Натурово», «Альмак», «Фруктоманию», «Ю-Маркет», Мetro и другие магазины.
У нас представлена разная линейка. Наш «триколор» с томатами и шпинатом продаётся в «Спаре» и «Виктории». Там отпускная цена у нас 70 рублей. Многие магазины взяли наши макароны с чернилами каракатицы, наша цена — 141 рубль. Паста на основе протеина — 285 рублей пачка Где-то мы сделали первоначальные поставки, где-то уже работаем, — рассказала Педзевичус.
Сырьё для производства макарон завозят из других регионов и стран. Протеин импортируют из Бельгии. Томаты и шпинат — из Индии. Муку дурум из твёрдых сортов закупают в Екатеринбурге. Оксана Педзевичус также отметила, что компания продолжает искать новых партнёров для реализации продукции.
Ранее стало известно, что компания наладила экспорт продукции в Чехию и Германию. Поставки начались в конце 2023 года.
Производственные мощности «Макаронных изделий» находятся в Калининграде. Линия рассчитана на выпуск 50 тонн продукции в месяц. Инвестиции оцениваются в сумму порядка 25 миллионов рублей, срок окупаемости — пять лет.
По данным ЕГРЮЛ, генеральным директором компании является Сергей Доронин. Ему принадлежит 50% в уставном капитале компании, ещё половина у ООО «Рандеву» Оксаны Педзевичус.