Калининградский производитель макарон наладил поставки в местные магазины

У нас представлена разная линейка. Наш «триколор» с томатами и шпинатом продаётся в «Спаре» и «Виктории». Там отпускная цена у нас 70 рублей. Многие магазины взяли наши макароны с чернилами каракатицы, наша цена — 141 рубль. Паста на основе протеина — 285 рублей пачка Где-то мы сделали первоначальные поставки, где-то уже работаем, — рассказала Педзевичус.