Ростовские рестораны вошли в десятку лучших заведений юга России

«По нашим данным, также фиксируется рост количества объектов на 0,6%, или 41 предприятие, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня их общее количество составляет 6613 на 302 250 посадочных мест, и трудится в этой сфере около 36 тысяч человек», — сказал Панкратов.