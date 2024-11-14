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Повышение стоимости проезда прокомментировали перевозчики

В начале недели хабаровчанам стало известно о повышении стоимости проезда (https://t.me/guberniaonline/20302) еще на нескольких муниципальных маршрутах.

Источник: Freepik

На некоторых из них поездка будет стоить уже 55 рублей. Изменения вступят в силу с конца ноября.

О причинах рассказали перевозчики.

«Все мы наблюдаем повышение стоимости топлива, а заправляемся мы на АЗС еженедельно. Также стоимость запасных частей продолжает расти в цене. Мы вынуждены прибегнуть к таким непопулярным мерам, как повышение стоимости проезда, потому что у нас тариф нерегулируемый», — рассказала предприниматель Елена Шадуя.

Перевозчики также связывают увеличение цен с выходом новых автобусов на линии — повышается качество предоставления услуг для пассажиров.

«У нас порядка 40 новых автобусов в Хабаровске на всех маршрутах. В ближайшее время планируем обновить еще около 10 машин. На маршрут 1С мы пришли 4 месяца назад и полностью обновили автобусы. Мы повышаем качество оказываемых услуг, при этом растет стоимость проезда», — заявил индивидуальный предприниматель Данил Артамонов.