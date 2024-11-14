Повышение стоимости проезда прокомментировали перевозчики

«У нас порядка 40 новых автобусов в Хабаровске на всех маршрутах. В ближайшее время планируем обновить еще около 10 машин. На маршрут 1С мы пришли 4 месяца назад и полностью обновили автобусы. Мы повышаем качество оказываемых услуг, при этом растет стоимость проезда», — заявил индивидуальный предприниматель Данил Артамонов.