Повышение стоимости проезда прокомментировали перевозчики

На некоторых из них поездка будет стоить уже 55 рублей. Изменения вступят в силу с конца ноября.
О причинах рассказали перевозчики.
«Все мы наблюдаем повышение стоимости топлива, а заправляемся мы на АЗС еженедельно. Также стоимость запасных частей продолжает расти в цене. Мы вынуждены прибегнуть к таким непопулярным мерам, как повышение стоимости проезда, потому что у нас тариф нерегулируемый», — рассказала предприниматель Елена Шадуя.
Перевозчики также связывают увеличение цен с выходом новых автобусов на линии — повышается качество предоставления услуг для пассажиров.
«У нас порядка 40 новых автобусов в Хабаровске на всех маршрутах. В ближайшее время планируем обновить еще около 10 машин. На маршрут 1С мы пришли 4 месяца назад и полностью обновили автобусы. Мы повышаем качество оказываемых услуг, при этом растет стоимость проезда», — заявил индивидуальный предприниматель Данил Артамонов.