На Кубани подешевела водка, но подорожала колбаса

Так, по данным на 13 ноября, средняя стоимость водки в регионе составляет 739 ₽ за литр (-0,40% к прошлой неделе), колбасы вареной — 546 ₽ за килограмм (+ 0.92%), мясные консервы — 1221 ₽ за килограмм (+0,33%), десяток яиц — 108 ₽ (+1,85%), сливочного масла — 1027 ₽ за килограмм (+5%), молока — 111 ₽ за литр (+28%), чай черный байховый — 1325 ₽ за килограмм (+0,45%).