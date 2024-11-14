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Доходы увеличились на 13 процентов: Стало известно, в каких районах Петербурга учителя получают самые высокие зарплаты

Средняя зарплата учителей в Петербурге за 2024 год выросла до 89 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

За девять месяцев 2024 года средняя зарплата учителей в Петербурге выросла на 13 процентов, составив в денежном эквиваленте 89,6 тысячи рублей. Для сравнения в прошлом году они получали заметно меньше — 79,2 тысячи рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Законодательного собрания города Андрей Рябоконь со ссылкой на данные Росстата.

— Самые высокие средние зарплаты получают в Василеостровском районе — 93,7 тысячи рублей, Калининском — 93 тысячи рублей и Адмиралтейском — 92,2 тысячи рублей.

рассказал Рябоконь

Парламентарий добавил, что минимальное денежное вознаграждение выплачивают специалистам в Центральном районе. Его размер там составляет 86,6 тысячи рублей.

К слову, на сегодняшний день в системе образования Петербурга заняты 123,6 тысячи педагогических работников, из которых учителей — более 36 тысяч. При этом в городе продолжается строительство школ. Все они возводятся по высшему стандарту, то есть для занятий создают просторные классы, бассейны, медиатеки и лаборатории. До конца текущего года в Северной столице появится 37 новых учебных учреждений.