Доходы увеличились на 13 процентов: Стало известно, в каких районах Петербурга учителя получают самые высокие зарплаты

За девять месяцев 2024 года средняя зарплата учителей в Петербурге выросла на 13 процентов, составив в денежном эквиваленте 89,6 тысячи рублей. Для сравнения в прошлом году они получали заметно меньше — 79,2 тысячи рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Законодательного собрания города Андрей Рябоконь со ссылкой на данные Росстата.
— Самые высокие средние зарплаты получают в Василеостровском районе — 93,7 тысячи рублей, Калининском — 93 тысячи рублей и Адмиралтейском — 92,2 тысячи рублей.
Парламентарий добавил, что минимальное денежное вознаграждение выплачивают специалистам в Центральном районе. Его размер там составляет 86,6 тысячи рублей.
К слову, на сегодняшний день в системе образования Петербурга заняты 123,6 тысячи педагогических работников, из которых учителей — более 36 тысяч. При этом в городе продолжается строительство школ. Все они возводятся по высшему стандарту, то есть для занятий создают просторные классы, бассейны, медиатеки и лаборатории. До конца текущего года в Северной столице появится 37 новых учебных учреждений.