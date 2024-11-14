Доходы увеличились на 13 процентов: Стало известно, в каких районах Петербурга учителя получают самые высокие зарплаты

К слову, на сегодняшний день в системе образования Петербурга заняты 123,6 тысячи педагогических работников, из которых учителей — более 36 тысяч. При этом в городе продолжается строительство школ. Все они возводятся по высшему стандарту, то есть для занятий создают просторные классы, бассейны, медиатеки и лаборатории. До конца текущего года в Северной столице появится 37 новых учебных учреждений.