Теплоходная компания из Перми первой в России получила сертификат Роскачества

«Стандарт определяет категории семейных туристов, описание общих требований для номерного фонда гостиничных предприятий, обозначение необходимой инфраструктуры и требований к анимационным программам, а также организации питания с учетом потребности детей младшего и подросткового возраста, членов семьи старшего поколения», — пояснили в краевом ведомстве.