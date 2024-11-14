Теплоходная компания из Перми первой в России получила сертификат Роскачества

В рамках Международного форума «Всемирный день качества — 2024» прошло вручение первых сертификатов «Роскачество — Туризм». Его обладателем стала теплоходная компания «БОЛЬШОЙ МАЯК» из Перми.
По информации краевого Минтуризма, церемония вручения сертификатов прошла на сессии «Эталон качества для приема туристов». Компания «БОЛЬШОЙ МАЯК» получила сертификат соответствия требованиям стандарта семейного отдыха.
«Стандарт определяет категории семейных туристов, описание общих требований для номерного фонда гостиничных предприятий, обозначение необходимой инфраструктуры и требований к анимационным программам, а также организации питания с учетом потребности детей младшего и подросткового возраста, членов семьи старшего поколения», — пояснили в краевом ведомстве.
Стандарт носит рекомендательный характер и подразумевает добровольность его применения.
Теплоходная компания «БОЛЬШОЙ МАЯК» осуществляет речные круизы по рекам и озерам России. Она входит в число шести крупнейших круизных операторов России. По итогам навигации 2024 года «БОЛЬШОЙ МАЯК» принял на борт круизных лайнеров 23,5 тыс. туристов.
В состав круизного флота компании из Перми входят теплоходы «Владимир Маяковский», «Михаил Кутузов», «Павел Бажов», «Юрий Никулин», «Борис Полевой».
Число заходов круизных судов в Пермь увеличилось за год на 42%. В навигацию 2024 года Пермский край по воде принял 200 тысяч пассажиров.