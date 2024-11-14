Стали известны сроки пересмотра стоимости проезда в Самаре

«Стоимость проезда формируется исходя из приоритетной возможности предоставления льгот социально незащищенным категориям пассажиров, а также с учетом стимулирования использования безналичной оплаты проезда. В частности, для выполнения второй задачи внедрена новая система оплаты проезда с использованием специальных табличек с QR-кодами, оснащенных технологией бесконтактной оплаты (NFC). До конца года при покупке билета таким способом действует скидка в 11 рублей. Вышеуказанные меры эффективны: по статистике доля пассажиров, оплачивающих проезд наличными, сократилась более чем в 3 раза (с 33% до 11%)», — рассказали представители дептранса.