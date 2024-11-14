В Ростове-на-Дону букет ко Дню матери подорожает на 20%

В этом году праздник отмечается 24 ноября. По словам сотрудников магазинов, сезонность, обилие декора, разновидность цветов и страна происхождения влияют на цену цветов.
— Сейчас сезон роз, хризантем, орхидей. На них высокий спрос. В связи с эти и цена. Эти виды цветов дорожают в закупке, поэтому магазины тоже накручивают стоимость. Цена ко Дню матери увеличится на 10 — 20%, — отметил один из продавцов.
Сейчас за композицию из 21 красной розы высотой 70 сантиметров нужно заплатить около 3,2 тысячи. Букет будет в простой упаковке и без декора. За него же буквально через 10 дней к празднику всех мам жители донской столицы заплатят 3,8−4 тысячи. Один цветок подорожает сразу на 30 рублей. Цена розы будет 182 рубля, вместо 152.