В Ростове-на-Дону букет ко Дню матери подорожает на 20%

Сейчас за композицию из 21 красной розы высотой 70 сантиметров нужно заплатить около 3,2 тысячи. Букет будет в простой упаковке и без декора. За него же буквально через 10 дней к празднику всех мам жители донской столицы заплатят 3,8−4 тысячи. Один цветок подорожает сразу на 30 рублей. Цена розы будет 182 рубля, вместо 152.