В Челябинске экономисты и предприниматели оценили политику ЦБ

Федеральный бюджет следующего года — 40 триллионов рублей, хотя еще недавно был меньше 30, и эта разница обещает мощный бюджетный импульс, ведь средства не только изымаются у налогоплательщиков, но и возвращаются обратно — заказы получат многие предприятия, особенно на Урале, где развит ОПК. Еще одним источником ресурсов Калинину видится акционерный капитал, но нужно побороться за доверие мелких собственников, которые сегодня не понимают, зачем покупать акции, если их не допустят к отчетности, управлению и распределению прибыли. Недооценен в качестве резерва для перевооружения и рынок венчурного капитала, практически обнуленный сегодня в России, хотя за рубежом он приближается к объему банковского кредитования.