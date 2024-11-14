В Челябинске экономисты и предприниматели оценили политику ЦБ

Символом Русского экономического форума (РЭФ) в Челябинске стала матрешка — прозрачный намек на то, что в центре внимания здесь исключительно внутренняя повестка. А кривая линия в виде диаграммы на красном сарафане — напоминание о живом пульсе отечественной экономики.
Делайте ставки
Центральным мероприятием съезда представителей власти, бизнеса, общественных организаций и ученых, обсуждавших возможности экономического рывка, стала панельная дискуссия «Россия-2030. Человек. Семья. Развитие». На ней заместитель председателя правительства РФ Александр Новак широкими мазками нарисовал картину перемен. Для реализации семи ключевых национальных целей подготовлены 19 нацпроектов, которые заработают уже с января. На шесть лет правительство закладывает около 40 триллионов рублей — ощутимо больше, чем на реализацию предыдущих.
Отдельно выделен социальный блок, достичь запланированных параметров которого можно при условии роста внутреннего валового продукта выше мировых темпов — на три и более процента ежегодно (в этом году, в частности, ожидается 3,9). 30 процентов прироста ВВП должны обеспечивать инвестиции, 60 — увеличение потребления, для стимулирования которого внедрят новые и пролонгируют зарекомендовавшие себя меры поддержки. В числе проверенных инструментов — ГЧП, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, специнвестконтракты. С 1 января появится возможность применять инвестиционный налоговый вычет для инвестпроектов в приборостроении, машиностроении, других обрабатывающих отраслях.
— За счет этого можно будет дополнительно привлечь порядка 2,5 триллиона рублей инвестиций, — отметил Новак и сообщил, что в ближайшие три года из бюджета на экономику направят 19,5 триллиона рублей.
Однако макроэкономические перемены, по мнению ряда аналитиков, будет тормозить жесткая кредитно-денежная политика финансового регулятора: автоматизация и запланированное удвоение производительности труда потребуют частных вложений, но дорогие заемные ресурсы не очень-то способствуют инвестиционному буму.
Автоматизация и запланированное удвоение производительности труда потребуют частных вложений, но дорогие заемные ресурсы не очень-то способствуют инвестиционному буму.
Экономика России форсированно, за два года, прошла путь, на который обычно уходит десятилетие, отчего появляются дисбалансы, осторожничает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Нашлись, впрочем, и более строгие критики политики ЦБ. Зампредседателя Госдумы Александр Бабаков считает, что шаги ЦБ бьют не только по спросу, но и по предложению. Еще более эмоционален был замглавы Всемирного русского народного собора Сергей Рудов, назвавший высокую ключевую ставку «петлей на шее бизнеса» и предложивший «помочь Центробанку найти другую кнопку для борьбы с инфляцией».
— Стоимость кредита зависит не только от ключевой ставки, а в первую очередь от инфляционных ожиданий. Если в состоянии перегрева экономики, когда по многим параметрам уперлись в предел производственных возможностей, а ценовой рост в последнем месяце на уровне 8−9 процентов с тенденцией к ускорению, мы снизим ключевую ставку, это не сделает кредиты доступнее, — пояснил позицию регулятора Кирилл Тремасов, советник председателя Банка России.
В таком случае инфляция продолжит разбег, и, когда цифры окажутся двузначными, инвестиционный кредит вовсе может исчезнуть, потому что резко возрастет неопределенность, в условиях которой банки прекратят выдавать длинные займы. Следовательно, в первую очередь нужно вернуться в зону ценовой стабильности.
Третий путь
ЦБ ведет жесткую политику, чтобы сбить инфляционные ожидания, и это работает, выступил со своей оценкой ситуации Александр Новак: с 9,2 процента в июле инфляция опустилась до восьми. Но понятна и обеспокоенность бизнеса, регионов. Темпы инвестирования должны опережать рост экономики. В прошлом году они были на уровне 10 процентов, в первом полугодии нынешнего еще выше, а сейчас заметно некоторое снижение — к концу года ожидания в пределах 7,8 процента.
Дилемму с влиянием жесткой кредитно-денежной политики на инвестиционные потоки замминистра финансов РФ Алексей Сазанов образно представил в виде новогодней сценки. Ребенок ждет в подарок под елку машинку, а вместо нее получает теплые носки, которые, конечно, полезнее, но сердце радуют меньше. Регулятор играет вдолгую, а бизнесу нужно жить здесь и сейчас. Отсюда и поиски третьего пути — обходных вариантов, которые позволят не провалиться вниз.
Время дорогих кредитов застало многие компании в переходном состоянии: завершить перевооружение на прежних условиях они не успели, пришлось искать новых партнеров, выстраивать сложную логистику, учитывать дорогой фрахт, риски страхования, увеличенные в разы сроки отгрузки…
— Бизнес не очень роптал, когда ставка налога на прибыль повысилась с 20 до 25 процентов. Мы поддержали эту инициативу, но предложили размен — возможность распространять льготы на инвестируемую часть прибыли. Прикинули, что при нынешнем уровне активности расход на федеральный инвестиционный налоговый вычет будет порядка 500 миллиардов рублей в год, но минфин выделил 100 с ограничением количества отраслей, которые подпадают под эту меру. Тем не менее хорошо, что такой механизм запущен, — оценил один из ресурсных источников для технологической перегруппировки президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», также считает, что переход к высокотехнологичному развитию открывает большие перспективы, и Южный Урал этим окном возможностей воспользовался после дружного бегства иностранных фирм, став нарабатывать робототехнические компетенции для всей страны. Создав космического андроида Федора, в области на этом не остановились, и вскоре в России появится самый современный орбитальный робот. Первыми в мире южноуральцы внедряют и роботизированный комплекс для сцепки-расцепки железнодорожных составов, что увеличит пропускную способность БАМа и Транссиба. Но по-настоящему массовый эффект ожидается от запущенного в феврале этого года первого в стране серийного производства промышленных манипуляторов, подготовки кадров для новой отрасли и обслуживающей инфраструктуры. И это, подчеркивает губернатор, один из элементов антиинфляции.
Год назад на первом РЭФ Текслер озвучил идею 3D-денег — длинных, дешевых и доступных, а теперь выступил за создание нового финансового инструмента. Судьба цифрового рубля решена, но глава комиссии Госсовета предлагает пойти дальше, подумав о введении цифрового инвестиционного рубля, который, по его словам, позволил бы фондировать (привлекать ресурсы) институты развития для реализации проектов технологического лидерства. Движение денежной единицы в таком виде легко отследить до последнего получателя, исключив перетекание в потребительский сектор, и это тоже сыграет на обуздание инфляции.
Познакомил участников со своим пакетом стабилизационных мер и президент «Опоры России» Александр Калинин, посоветовав коллегам больше внимания уделять бережливому производству, наводить порядок на своих предприятиях.
— Вы найдете столько же денег, сколько у вас кредитов в банках, — заверил он.
Федеральный бюджет следующего года — 40 триллионов рублей, хотя еще недавно был меньше 30, и эта разница обещает мощный бюджетный импульс, ведь средства не только изымаются у налогоплательщиков, но и возвращаются обратно — заказы получат многие предприятия, особенно на Урале, где развит ОПК. Еще одним источником ресурсов Калинину видится акционерный капитал, но нужно побороться за доверие мелких собственников, которые сегодня не понимают, зачем покупать акции, если их не допустят к отчетности, управлению и распределению прибыли. Недооценен в качестве резерва для перевооружения и рынок венчурного капитала, практически обнуленный сегодня в России, хотя за рубежом он приближается к объему банковского кредитования.
Шаги в топ
На идеальной фабрике будущего должно быть всего два персонажа — человек и собака, рассказывает популярную ныне байку вице-президент «Опоры России» Артем Артемьев. Первый нужен, чтобы кормить собаку, задача которой — не подпускать людей к роботизированным линиям. В каждой шутке, как известно, лишь доля шутки. Ограничения, связанные с недостатком персонала и культуры производства в инновационном секторе сказываются на восприятии «волшебной таблетки», каковой видится сейчас промышленная роботизация.
Председатель правления Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления Евгений Дудоров одной из главных проблем считает недоверие к отечественным высокотехнологичным продуктам. Как следствие, в новых проектах больше приходится рассчитывать на госучастие, хотя за рубежом это дело инвесторов. Челябинский завод роботов в этом смысле — исключение из правила, поскольку растет на частных вложениях.
Пока только создаются решения для этой передовой отрасли, которые будут дорабатываться на собственных шишках и ошибках. Это касается и компонентной базы, и интеграционных практик. Чтобы войти в число лидеров по оснащению роботами, отечественная промышленность ежегодно должна прирастать 14 тысячами умных машин. Но экспертов беспокоят не только объемы выпуска, но и спрос: если директор компании останется холоден к инновациям, они обречены на неудачу, говорит представитель Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Кирилл Котляр. А без должного спроса не будет предложения.
Пока возможности всех российских интеграторов не превышают 1600 роботов в год, чего явно недостаточно для прорыва. Проблема есть, признает замдиректора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ Александр Львов, ведь к 2030 году в стране нужно запустить 85 тысяч роботов. Мотивировать рост специализированных фирм должно получение ими статуса ИТ-компаний, дающего ряд льгот.
Пока интеграторы не получают субсидий, что снижает их конкурентоспособность по сравнению, например, с китайскими, говорит руководитель такой компании Денис Шахматов. Не хватает и площадей, приспособленных для предварительной сборки роботизированных линий. Содержать их постоянно компаниям невыгодно — выход видится в создании профильных кластеров.