В Калининграде неудержимо дорожает бензин

Это существенно дороже, чем в СЗФО и в целом в России, где средние цены оказались на отметке 59,10 рубля и 59,26 рубля соответственно.
На АЗС бензин марки АИ-92 автомобилисты покупали в среднем за 57,64 рубля, марки АИ-95 — за 61,61 рубля, а марки АИ-98 и выше — за 83,45 рубля. Дизельное топливо продавалось за 68,15 рубля.
Для сравнения: на АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 52,29 до 55,53 рубля, марки АИ-95 — от 58,55 до 63,24 рубля, марки АИ-98 и выше — от 79,98 до 83,94 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 53,54 до 55,18 рубля, марки АИ-95 — от 57,69 до 61,05 рубля, марки АИ-98 и выше — от 69,60 до 84,19 рубля за литр.
Соответствующие данные приводит Росстат.