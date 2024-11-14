В Калининграде неудержимо дорожает бензин

Для сравнения: на АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 52,29 до 55,53 рубля, марки АИ-95 — от 58,55 до 63,24 рубля, марки АИ-98 и выше — от 79,98 до 83,94 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 53,54 до 55,18 рубля, марки АИ-95 — от 57,69 до 61,05 рубля, марки АИ-98 и выше — от 69,60 до 84,19 рубля за литр.