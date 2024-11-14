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В Калининграде неудержимо дорожает бензин

62 рубля и 57 копеек — на такой отметке сложилась средняя стоимость литра автомобильного бензина на 11 ноября в Калининградской области.

Источник: Янтарный край

Это существенно дороже, чем в СЗФО и в целом в России, где средние цены оказались на отметке 59,10 рубля и 59,26 рубля соответственно.

На АЗС бензин марки АИ-92 автомобилисты покупали в среднем за 57,64 рубля, марки АИ-95 — за 61,61 рубля, а марки АИ-98 и выше — за 83,45 рубля. Дизельное топливо продавалось за 68,15 рубля.

Для сравнения: на АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 52,29 до 55,53 рубля, марки АИ-95 — от 58,55 до 63,24 рубля, марки АИ-98 и выше — от 79,98 до 83,94 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 53,54 до 55,18 рубля, марки АИ-95 — от 57,69 до 61,05 рубля, марки АИ-98 и выше — от 69,60 до 84,19 рубля за литр.

Соответствующие данные приводит Росстат.

топливо