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Российские бизнесмены изучают возможности рынка Узбекистана

В посольстве Узбекистана в Москве организовали встречу с представителями «Клуба Первых», в состав которого входят крупные деловые сообщества России и топ-менеджеры среднего и крупного бизнеса РФ.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Москве состоялся диалог с представителями деловых кругов РФ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Все они являются членами российского «Клуба Первых», объединяющего крупные деловые сообщества и топ-менеджеров среднего и крупного бизнеса.

Предметом обсуждения стали потенциал рынка Узбекистана, возможности, которые открываются перед бизнесменами обеих стран.

В докладах и презентациях речь шла об инвестиционном и туристическом потенциале республики, инвестиционной привлекательности ее регионов.

Речь шла о перспективах дальнейшего развития узбекско-российского торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных бизнес проектов, увеличение СП, развитие торгово-экономического и регионального сотрудничества.

Спикеры и эксперты «Клуба Первых» проанализировали какие отрасли бизнеса Узбекистана и России сейчас наиболее развиты, уделив особое внимание сферам логистики, IT и инвестиций.

«Клуб Первых» основали в апреле 2017-го. Сегодня он объединяет более 900 участников бизнес сообщества и топ-менеджеров, являющихся лидерами российского рынка в 26 отраслях.

Основная цель Клуба — создание пространства доверия, где в открытом диалоге решают сложные бизнес-задачи, реализуют совместные проекты и открывают новые возможности для роста и развития.

экономика