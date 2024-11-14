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Земельная амнистия будет продлена в Беларуси до 1 января 2028 года

В Беларуси продлевают земельную амнистию до 1 января 2028 года.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси намерены продлить так называемую земельную амнистию еще на несколько лет, передает БелТА.

По словам председателя Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Ивана Маркевича, продлить земельную амнистию в Беларуси могут до 1 января 2028-го.

Это предусматривает законопроект «Об изменении законов по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним», который был принят во втором чтении депутатами на заседании второй сессии Палаты представителей Нацсобрания.

— На сегодняшний день 28−30% граждан уже успели все свои земельные документы привести в порядок, — отметил при этом Маркевич.

Ранее мы подробнее писали об этом и других аспектах, сообщая как изменился Кодекс о земле в Беларуси: два дома на одном участке, земельная амнистия, дополнительные сотки и гектары, цены за дачный участок.

Тем временем Совмин изменил условия утильсбора при ввозе автомобилей в Беларусь.