Земельная амнистия будет продлена в Беларуси до 1 января 2028 года

В Беларуси намерены продлить так называемую земельную амнистию еще на несколько лет, передает БелТА.
По словам председателя Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Ивана Маркевича, продлить земельную амнистию в Беларуси могут до 1 января 2028-го.
Это предусматривает законопроект «Об изменении законов по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним», который был принят во втором чтении депутатами на заседании второй сессии Палаты представителей Нацсобрания.
— На сегодняшний день 28−30% граждан уже успели все свои земельные документы привести в порядок, — отметил при этом Маркевич.
Ранее мы подробнее писали об этом и других аспектах, сообщая как изменился Кодекс о земле в Беларуси: два дома на одном участке, земельная амнистия, дополнительные сотки и гектары, цены за дачный участок.
Тем временем Совмин изменил условия утильсбора при ввозе автомобилей в Беларусь.