С полей Волгоградской области собрали 850 тысяч тонн овощей

Напомним, что Волгоградская область признана одним из лидеров по производству овощей открытого грунта. Это стало возможным благодаря регулярному развитию мелиоративных систем. Одной из приоритетных задач развития АПК Волгоградской области стало наращивание площадей орошаемых территорий. Эти задачи ранее обозначил глава региона Андрей Бочаров. Также отметим, что с этой целью сформирован Центр развития мелиорации, сообщает областная администрация.