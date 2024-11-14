С полей Волгоградской области собрали 850 тысяч тонн овощей

Согласно данным областного комитета сельского хозяйства, уже собрано порядка 850 тыс. тонн овощей. В том числе произведено лука — 344 тыс. тонн, моркови — 285 тыс. тонн, томатов — около 40 тыс. тонн, огурцов и капусты — по 37 тыс. тонн, свеклы — 15 тыс. тонн, перца — 16 тыс. тонн и других культур.
Кроме того, заготовили почти 110 тыс. тонн картофеля. Самыми высокими показателями отметились следующие районы: Городищенский — 471,3 тыс. тонн, Среднеахтубинский — 94,8 тыс. тонн, Светлоярский — 89,1 тыс. тонн, Быковский — 56,9 тыс. тонн и Ленинский — 48,3 тыс. тонн.
Напомним, что Волгоградская область признана одним из лидеров по производству овощей открытого грунта. Это стало возможным благодаря регулярному развитию мелиоративных систем. Одной из приоритетных задач развития АПК Волгоградской области стало наращивание площадей орошаемых территорий. Эти задачи ранее обозначил глава региона Андрей Бочаров. Также отметим, что с этой целью сформирован Центр развития мелиорации, сообщает областная администрация.