Скидки на проезд в Самаре по пакетным тарифам сделают постоянными

Проект стартовал в январе 2024 года. Воспользоваться льготными тарифами могут обладатели Карты жителя Самарской области. На выбор представлены четыре вида «пакетов»:
- 5 поездок за 165 ₽ (33 ₽ за 1 поездку);
- 10 поездок за 325 ₽ (32,5 ₽ за 1 поездку);
- 20 поездок за 640 ₽ (32 ₽ за 1 поездку);
- 40 поездок за 1240 ₽ (31 ₽ за 1 поездку).
Действие пакетных тарифов несколько раз продлевали. Но уже скоро они будут доступны на постоянной основе.
«Пакетные тарифы востребованы у пассажиров, поскольку позволяют оплачивать проезд с существенной скидкой. При стоимости проезда за наличный расчет в размере 38 рублей и по безналу за 35 рублей цена одной поездки при использовании пакетных тарифов может составлять от 33 рублей до 31 рубля. С 2025 года планируется утверждение пакетных тарифов на постоянной основе», — сообщили Волга Ньюс в дептрансе.