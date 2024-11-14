Скидки на проезд в Самаре по пакетным тарифам сделают постоянными

«Пакетные тарифы востребованы у пассажиров, поскольку позволяют оплачивать проезд с существенной скидкой. При стоимости проезда за наличный расчет в размере 38 рублей и по безналу за 35 рублей цена одной поездки при использовании пакетных тарифов может составлять от 33 рублей до 31 рубля. С 2025 года планируется утверждение пакетных тарифов на постоянной основе», — сообщили Волга Ньюс в дептрансе.