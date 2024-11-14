В Калининградской области хотят повысить плату за капремонт домов на 45%

В пояснительной записке указано, что плата за капитальный ремонт в Калининградской области составляет 8,9 рубля за квадратный метр и является самой низкой на Северо-Западе. При этом необходимый размер взносов, по оценке чиновников, должен быть на уровне 39,44 рубля. С учётом совокупных расходов граждан на коммунальные услуги власти решили повысить плату на 44,97%, то есть на четыре рубля.