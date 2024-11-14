В Калининградской области хотят повысить плату за капремонт домов на 45%

В Калининградской области хотят повысить плату за капитальный ремонт домов на 45%. С 1 января 2025 года размер взносов планируют увеличить с 8,9 до 12,9 рубля за квадратный метр. Проект закона проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.
В пояснительной записке указано, что плата за капитальный ремонт в Калининградской области составляет 8,9 рубля за квадратный метр и является самой низкой на Северо-Западе. При этом необходимый размер взносов, по оценке чиновников, должен быть на уровне 39,44 рубля. С учётом совокупных расходов граждан на коммунальные услуги власти решили повысить плату на 44,97%, то есть на четыре рубля.
«В результате проведённой оценки общей потребности в средствах на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов в рамках региональной программы, исходя из принципа доступности минимального размера взноса для собственников жилых помещений и с учётом сложившейся экономической обстановки на территории Калининградской области, проектом закона предлагается установить на 2025 год минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Калининградской области в сумме 12,9 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения».
Отметим, что плату за капитальный ремонт уже повышали с 1 июля 2024 года. Размер взносов вырос с 6,9 до 8,9 рубля за квадратный метр. Увеличение составило 29%.