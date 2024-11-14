В Башкирии уровень зарплаты ниже российского объяснили планами предприятий

Как сообщил замминистра экономического развития региона Айрат Фахретдинов на заседании комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму республиканского парламента, в 2024 году в среднем зарплата в Башкирии достигнет 68,7 тыс. руб., в целом по стране — 88,3 тыс. руб. В 2025 году показатели вырастут до 74,5 тыс. и 100 тыс. руб. соответственно. Как следует из подготовленного министерством прогноза социально-экономического развития, в 2027 году средняя зарплата в республике составит 84,9 тыс., в России — 119,3 тыс. руб.