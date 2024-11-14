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Екатеринбург получил важный документ: город готов к холодам

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 ноября, УралПолит.Ru. Екатеринбург получил паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Орлов.

Документ, который выдает Ростехнадзор, служит подтверждением готовности к работе объектов теплоснабжения в холода.

«Специалистами подготовлены 111 теплоисточников, 465 центральных тепловых пунктов и 12 насосных станций, более 3,5 тысячи километров тепловых сетей, внутренние системы отопления более 10 тысяч зданий», — отметил Орлов.

Кроме того, мэр добавил, что в межотопительный период в городе была выполнена перекладка более 42 километров тепловых сетей, проведены 4 серии гидравлических испытаний. Также администрация проверила почти 8 тысяч жилых домов, 1,2 тысячи объектов соцсферы, 55 теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

УралПолитRu напоминает, что ранее муниципалитеты Свердловской области просили губернатора Евгения Куйвашева поднять тарифы на коммунальные услуги. Это, по их мнению, поможет решить проблемы с высокой изношенностью сетей, ростом цен и нехваткой кадров.

ЖКХ