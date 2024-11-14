Екатеринбург получил важный документ: город готов к холодам

Кроме того, мэр добавил, что в межотопительный период в городе была выполнена перекладка более 42 километров тепловых сетей, проведены 4 серии гидравлических испытаний. Также администрация проверила почти 8 тысяч жилых домов, 1,2 тысячи объектов соцсферы, 55 теплоснабжающих и теплосетевых организаций.