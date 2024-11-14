В Омске назвали сферы, где работает большинство нелегальных сотрудников

В четверг, 14 ноября, в международном медиацентре «Евразия сегодня» прошел брифинг, посвящённый проблемам нелегальной занятости в Омской области. Об этом сообщает «Омскрегион».
Руководитель Гострудинспекции региона Жанна Воробьёва рассказала о методах борьбы с нарушениями в сфере трудоустройства. По её словам, налоговая инспекция и другие ведомства активно выявляют недобросовестных работодателей, анализируя уровень зарплат и численность работников в компаниях. Воробьёва подчеркнула, что работники должны знать о своём заработке в письменной форме и получать его легально.
Заместитель председателя Федерации омских профсоюзов Орест Обухов также отметил, что нелегальная занятость лишает работников социальных гарантий и пенсий. По его словам, профсоюзы вместе с Минтрудом добиваются заключения коллективных договоров во всех трудовых коллективах, чтобы каждый сотрудник был защищен. Коллективные договоры помогают обеспечить дополнительные гарантии социального обеспечения.
В ходе встречи было отмечено, что наиболее часто нелегальная занятость встречается в строительстве, транспорте и охранных предприятиях. По данным Воробьёвой, ежегодно в Омской области легализуются около 150−200 работников. За нарушения Трудового кодекса РФ и отсутствие трудового договора работодатели могут получить штраф до 100 тысяч рублей.
Также Воробьева напомнила, что трудовой договор должен содержать информацию о месте работы, должности, режиме и размере зарплаты, а также о дополнительных выплатах. Областное правительство и трудовая инспекция продолжают разрабатывать меры для борьбы с нелегальной занятостью, что, по прогнозам, должно сократить количество нарушений в этой сфере.