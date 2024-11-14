В Омске назвали сферы, где работает большинство нелегальных сотрудников

В ходе встречи было отмечено, что наиболее часто нелегальная занятость встречается в строительстве, транспорте и охранных предприятиях. По данным Воробьёвой, ежегодно в Омской области легализуются около 150−200 работников. За нарушения Трудового кодекса РФ и отсутствие трудового договора работодатели могут получить штраф до 100 тысяч рублей.