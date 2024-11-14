Власти Перми планируют тратить доходы с турналога на информационные стелы

Как сообщает портал Ura.ru, этими планами поделился глава Перми Эдуард Соснин в ходе форума «Города России», который проходит в Екатеринбурге.
По словам господина Соснина, одна информационная стела стоит около 2,2 млн руб. При этом город нуждается в возведении 36 таких стендов. «Мы договорились устанавливать двусторонние декоративные стелы. С одной стороны экран, на котором крутится реклама спектаклей, с другой — тач-панель с информацией», — цитирует издание главу Перми.
Эдуард Соснин отметил также, что городу необходимы финансовые средства на поддержку самых узнаваемых арт-символов, например — надписи на набережной Камы «Счастье не за горами».
Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что с 2025 года в Перми начнет действовать туристический налог. Он коснется городских отелей и хостелов. По предварительным данным, туристический налог в 2025 году принесет в городской бюджет 52,9 млн руб., в 2026 и 2027-м — по 70,6 млн руб. Планируется, что дополнительные доходы будут зачисляться в городской бюджет и использоваться на финансирование строительства и содержания объектов туристической инфраструктуры.