Власти Перми планируют тратить доходы с турналога на информационные стелы

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что с 2025 года в Перми начнет действовать туристический налог. Он коснется городских отелей и хостелов. По предварительным данным, туристический налог в 2025 году принесет в городской бюджет 52,9 млн руб., в 2026 и 2027-м — по 70,6 млн руб. Планируется, что дополнительные доходы будут зачисляться в городской бюджет и использоваться на финансирование строительства и содержания объектов туристической инфраструктуры.