В мэрии Екатеринбурга намерены протянуть метро до Академического района

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов 14 ноября, выступая на форуме «Города России», в очередной раз упомянул о планах развивать городской метрополитен. По мнению градоначальника, метро из центра города нужно протянуть в самый труднодоступный район.
— Мы не забываем про строительство метрополитена. Такие поручения от губернатора у нас есть. В перспективе будет развиваться Академический район, и новые станции планируются именно там. Да, это затратно, но развитие Екатеринбурга невозможно без развитого метрополитена, — заявил Алексей Орлов.
Отметим, что последняя на сегодняшний день станция Екатеринбургского метрополитена была открыта в 2010 году. С тех пор вопрос о второй ветке поднимается постоянно, но далее проектирования речь не заходит. В Москве пока денег на строительство ветки не дали.