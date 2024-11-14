В мэрии Екатеринбурга намерены протянуть метро до Академического района

— Мы не забываем про строительство метрополитена. Такие поручения от губернатора у нас есть. В перспективе будет развиваться Академический район, и новые станции планируются именно там. Да, это затратно, но развитие Екатеринбурга невозможно без развитого метрополитена, — заявил Алексей Орлов.