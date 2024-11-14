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В мэрии Екатеринбурга намерены протянуть метро до Академического района

Новые станции метро появятся в Академическом районе Екатеринбурга.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов 14 ноября, выступая на форуме «Города России», в очередной раз упомянул о планах развивать городской метрополитен. По мнению градоначальника, метро из центра города нужно протянуть в самый труднодоступный район.

— Мы не забываем про строительство метрополитена. Такие поручения от губернатора у нас есть. В перспективе будет развиваться Академический район, и новые станции планируются именно там. Да, это затратно, но развитие Екатеринбурга невозможно без развитого метрополитена, — заявил Алексей Орлов.

Отметим, что последняя на сегодняшний день станция Екатеринбургского метрополитена была открыта в 2010 году. С тех пор вопрос о второй ветке поднимается постоянно, но далее проектирования речь не заходит. В Москве пока денег на строительство ветки не дали.

метро