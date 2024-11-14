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Олжас Бектенов встретился с гендиректором корпорации Росатом

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах атомной энергетики, квантовых технологий, цифровизации.

Олжас Бектенов провел встречу с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым, передает Primeminister.kz.

Обсуждены вопросы сотрудничества в сферах атомной энергетики, квантовых технологий, цифровизации, а также обмена компетенциями и технологиями, развития кадрового потенциала.

Участники встречи рассмотрели актуальные вопросы, касающиеся современных технологий в указанных сферах.

Также отмечены вопросы взаимодействия экспертов различных стран, нацеленных на дальнейшее развитие отраслей.

энергетика