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Власти Екатеринбурга вновь заговорили о передаче «Водоканала» в концессию

Решение о концессии екатеринбургского водоканала будет принято в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Власти Екатеринбурга примут решение о концессии «Водоканала» в 2025 году. Об этом заявил профильный вице-мэр Владимир Гейко.

По словам Гейко, документ уже давно разрабатывается. Им занимаются специалисты муниципального предприятия, этот процесс непрерывный. На концессию претендуют сразу несколько крупных игроков.

— Сама по себе концессия — это схема привлечения дополнительных средств для реализации тех или иных мероприятий. Мы уже не один год идем к этому, и подходим щепетильно. Сначала объявим конкурс, — пояснил вице-мэр.

Инициатором соглашения выступил сам «Водоканал». На данный момент цели его ликвидации нет. Реконструкция предприятия обойдется более чем в 660 миллиона рублей.

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