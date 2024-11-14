Власти Екатеринбурга вновь заговорили о передаче «Водоканала» в концессию

Власти Екатеринбурга примут решение о концессии «Водоканала» в 2025 году. Об этом заявил профильный вице-мэр Владимир Гейко.
По словам Гейко, документ уже давно разрабатывается. Им занимаются специалисты муниципального предприятия, этот процесс непрерывный. На концессию претендуют сразу несколько крупных игроков.
— Сама по себе концессия — это схема привлечения дополнительных средств для реализации тех или иных мероприятий. Мы уже не один год идем к этому, и подходим щепетильно. Сначала объявим конкурс, — пояснил вице-мэр.
Инициатором соглашения выступил сам «Водоканал». На данный момент цели его ликвидации нет. Реконструкция предприятия обойдется более чем в 660 миллиона рублей.