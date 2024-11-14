В Новосибирске вернули исторический облик 70-летнему дому на Большевистской

Во время работ на Большевистской особое внимание было уделено восстановлению здания таким, как его задумали десятки лет назад. Архитекторы и строители кропотливо воссоздали утраченные декоративные элементы: пилястры, элементы карниза, балконы. Все они были изготовлены на заказ, чтобы максимально точно соответствовать первоначальному проекту.