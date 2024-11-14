В Новосибирске вернули исторический облик 70-летнему дому на Большевистской

В Новосибирске завершается капитальный ремонт здания на улице Большевистской. Этот дом, возведенный еще в 1953 году, обновили благодаря региональной профильной программе.
Мэр города Максим Кудрявцев побывал на объекте, чтобы оценить результат. Он подчеркнул, что зданию вернули его исторический облик, восстановили утраченные декоративные элементы. Глава города также отметил значительный объем работ, проводимых в этом году: в программу капитального ремонта вошло 420 домов.
Во время работ на Большевистской особое внимание было уделено восстановлению здания таким, как его задумали десятки лет назад. Архитекторы и строители кропотливо воссоздали утраченные декоративные элементы: пилястры, элементы карниза, балконы. Все они были изготовлены на заказ, чтобы максимально точно соответствовать первоначальному проекту.
Ремонт велся поэтапно. Ранее здесь уже были отремонтированы крыша и инженерные сети. Теперь же завершился и ремонт фасада. Для его покраски использовалась высококачественная краска, способная выдерживать воздействие внешней среды в течение нескольких лет.
На последующие годы здесь запланированы работы по замене систем теплоснабжения и канализации, отметил мэр. Таким образом, помимо красивой внешней отделки, здание будет отвечать всем необходимым требованиям комфорта и безопасности.
Андрей Куранов, начальник управления капитального и текущего ремонта жилищного фонда мэрии Новосибирска, сообщил, что на сегодняшний день работы по капитальному ремонту уже завершены в 272 домах города.
Куранов подчеркнул, что каждая подрядная организация дает пятилетнюю гарантию на выполненные работы. Каждую весну специалисты выезжают на объекты капремонта, чтобы осмотреть дома и оценить, как они перезимовали. Если обнаруживаются какие-либо недочеты, подрядчик обязан устранить их за свой счет, добавил он.
Реставрация дома на улице Большевистской — это лишь один из примеров масштабной работы по обновлению жилищного фонда, проводимой в Новосибирске. Благодаря совместным усилиям властей и горожан, город становится еще красивее и комфортнее для жизни.