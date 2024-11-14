Власти Самары утвердили стоимость квадратного метра жилья

Этот норматив используется для расчета социальных выплат, направленных на поддержку молодых семей, участвующих в федеральной программе «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».