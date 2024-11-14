Власти Самары утвердили стоимость квадратного метра жилья

Власти Самары утвердили стоимость одного квадратного метра жилья на четвертый квартал 2024 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
«Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в размере 36 674 рубля», — говорится в документе.
Этот норматив используется для расчета социальных выплат, направленных на поддержку молодых семей, участвующих в федеральной программе «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».
Средства предназначены для покупки жилья или строительства собственного дома. Его будут применять для правоотношений, возникших с 1 октября 2024 года.