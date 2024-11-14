В Перми на улице Плеханова построят 29 тысяч квадратных метров жилья

Краевое Минимущества утвердило документацию по планировке территории в Дзержинском районе Перми для комплексного развития. Речь идет об участке, ограниченном зданиями по улице Кронштадтской, 59а, Плеханова, 52, 57 и переулком Луговым. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
Согласно документу, площадь планируемой застройки составляет 1,13 га. Застройщик намерен возвести на данной территории многоквартирные дома высотой до 12 этажей, в том числе со встроенными нежилыми помещениями. Общая площадь квартир составит не более 29 тыс. кв. метров. Также здесь планируется разместить встроенный детский сад на 51 место, парковку на 167 машино-мест и подземную стоянку.
Застройкой участка займется «ЭкоСтрой», которая входит в строительную группу «Развитие». Ранее компания заключила договор КРТ данной территории. Срок реализации проекта составляет семь лет.