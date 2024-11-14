В Перми на улице Плеханова построят 29 тысяч квадратных метров жилья

Согласно документу, площадь планируемой застройки составляет 1,13 га. Застройщик намерен возвести на данной территории многоквартирные дома высотой до 12 этажей, в том числе со встроенными нежилыми помещениями. Общая площадь квартир составит не более 29 тыс. кв. метров. Также здесь планируется разместить встроенный детский сад на 51 место, парковку на 167 машино-мест и подземную стоянку.