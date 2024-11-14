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В Перми на месте мини-рынка рядом с новым зоопарком построят ресторан

Его разместят на территории, ограниченной улицами Свиязева и Леонова.

Ресторан и детский развлекательный центр построят на месте мини-рынка «Нагорный» возле нового зоопарка в Перми, сообщает «Новый компаньон».

Информация о возведении объекта указана в приказе Минимущества Пермского края. Документ касается подготовки проекта планировки участка, ограниченного улицами Свиязева и Леонова. Заниматься проектом будет АО СЗ «Пермглавснаб».

Предполагается, что на территории бывшего мини-рынка разместятся двухэтажное здание общепита (это будет ресторан быстрого питания) площадью около 400 квадратных метров. Рядом возведут четырёхэтажный детский развлекательный центр. Его площадь — около 6 тысяч квадратных метров.

Как уточняет «Новый компаньон», проект развития детской развлекательной инфраструктуры в Индустриальном районе (он включает в себя возведение детского центра на Нагорном) получил статус приоритетного. Его должны завершить в 2025 году. Объект, который появится на месте мини-рынка, должен стать первым в Перми тематическим парком развлечений.

строительство