В Перми на месте мини-рынка рядом с новым зоопарком построят ресторан

Как уточняет «Новый компаньон», проект развития детской развлекательной инфраструктуры в Индустриальном районе (он включает в себя возведение детского центра на Нагорном) получил статус приоритетного. Его должны завершить в 2025 году. Объект, который появится на месте мини-рынка, должен стать первым в Перми тематическим парком развлечений.