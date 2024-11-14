Строительство трех домов под расселение планируется в Нижнем Новгороде

Напомним, что новая программа расселения аварийного жилья стартовала в Нижегородской области. К расселению запланированы дома, признанные аварийными с января 2017 года по январь 2022 год. Речь идет о 1 120 жилых помещениях совокупной площадью 38,7 тысяч кв.м. в 34 муниципалитетах. В новое жилье планируется переселить 2 363 человека.