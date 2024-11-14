В Самарской области более 11 млрд рублей направят на общественный транспорт

В Самарской области в 2025 году на развитие общественного транспорта планируют направить более 11 миллиардов рублей. Финансирование транспортной отрасли предусмотрено в проекте областного бюджета.
«В ближайшие пять лет мы выпустим на линию 1100 новых автобусов, 120 троллейбусов, 225 новых трамваев, обеспечим обновление флота», — говорил глава региона Вячеслав Федорищев.
В региональном бюджете на 2025 год 1,9 миллиардов рублей предусмотрено на закупку 71 односекционного трамвайного вагона и шесть речных судов типа МПКС на маршруты из Самары в Рождествено и Ширяево, которые поставят в 2026 и 2027 годах. На перевозку пассажиров направят 3,5 миллиардов рублей.
В следующем году в Самарской области по новым контрактам будут работать 76 маршрутов, из них 15 — в Самаре, 54 — в Тольятти и семь межмуниципальных маршрутов. Благодаря переходу на новую модель рассчитывают обновить около 250 автобусов и троллейбусов за счет перевозчика.
Также в планах властей начать строительство пятого этапа Северного шоссе, дублера Московского шоссе от улицы Ташкентской до Северного переулка, завершить первый этап автомагистрали «Центральная». В начале года 7 миллиардов рублей направят в качестве субсидий муниципалитетам на ремонт дорог местного значения.