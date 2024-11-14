В Самарской области более 11 млрд рублей направят на общественный транспорт

В следующем году в Самарской области по новым контрактам будут работать 76 маршрутов, из них 15 — в Самаре, 54 — в Тольятти и семь межмуниципальных маршрутов. Благодаря переходу на новую модель рассчитывают обновить около 250 автобусов и троллейбусов за счет перевозчика.