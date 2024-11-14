В Волгоградской области освободят от уплаты транспортного налога больше жителей

Как отметили в регпарламенте, в 2022 году в регионе льготой по транспортному налогу воспользовались 7335 многодетных волгоградцев. Общая сумма экономии для них составила 10,5 миллиона рублей. По расчетам финансистов, после вступления в силу изменений сумма вырастет еще на 2,1 миллиона.