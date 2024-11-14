В Волгоградской области освободят от уплаты транспортного налога больше жителей

В Волгоградской облдуме 14 ноября приняли изменения в региональный закон «О транспортном налоге». Как сообщили в регпарламенте, от уплаты транспортного налога освобождают родителей многодетных семей и тех, кто ухаживает за уже повзрослевшими инвалидами с детства с установленной недееспособностью.
— Льготу будут предоставлять одному из опекунов инвалида в каждой такой семье за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, — рассказали в областной думе.
Что касается многодетных семей, то раньше они получали льготу на машину мощностью до 150 лошадиных сил. Теперь не будут платить транспортный налог за автомобили до 200 «лошадей».
Как отметили в регпарламенте, в 2022 году в регионе льготой по транспортному налогу воспользовались 7335 многодетных волгоградцев. Общая сумма экономии для них составила 10,5 миллиона рублей. По расчетам финансистов, после вступления в силу изменений сумма вырастет еще на 2,1 миллиона.
Также в Волгоградской области не платят транспортный налог на транспорт мощностью до 150 «лошадей» родители усыновители и опекуны, попечители детей-инвалидов.