Евро/доллар провалился до шестимесячного минимума

Рынок не исключает, что более высокие торговые пошлины и ужесточение иммиграции при новой администрации Трампа будут подстегивать инфляцию. Это может замедлить цикл снижения ставок ФРС в долгосрочной перспективе. Ожидания более глубоких дефицитных расходов повышают доходность казначейских облигаций, обеспечивая доллару дополнительную поддержку.