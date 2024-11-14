Евро/доллар провалился до шестимесячного минимума

На дневном графике торгов парой EUR/USD новой целью распродажи становится 1,0520.
Доллар США вернулся к годовому максимуму против основных валют. Четвертая подряд выигрышная сессия, поддержанная победой Дональда Трампа на выборах, затмила рост ставок на смягчение Федеральной резервной системы.
Рынок не исключает, что более высокие торговые пошлины и ужесточение иммиграции при новой администрации Трампа будут подстегивать инфляцию. Это может замедлить цикл снижения ставок ФРС в долгосрочной перспективе. Ожидания более глубоких дефицитных расходов повышают доходность казначейских облигаций, обеспечивая доллару дополнительную поддержку.
Республиканская партия избранного президента будет контролировать обе палаты Конгресса, когда он вступит в должность в январе. Это даст Трампу широкие полномочия для продвижения своей повестки дня.
Доллар США на таком фоне — абсолютный бенефициар происходящего.
Анна Бодрова, аналитик Alpari.