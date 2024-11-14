Свердловскую область посетили 1,6 миллиона туристов

Об этом было заявлено в рамках панельной дискуссии «Новые возможности в развитии туриндустрии: роль муниципалитетов», которая прошла на полях VIII Общероссийского форума «Города России: локомотивы роста».
Поток туристов в Свердловскую область увеличивается ежегодно. В 2022 году регион посетили более 1,5 млн человек, в 2023 году — более 2 млн человек. Ожидается, что по итогам текущего года число туристов также составит свыше 2 млн человек.
Директор Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова в рамках панельной дискуссии сообщила, что необходимо вводить новые средства размещения на фоне роста внутреннего туризма.
Муниципалитеты могут получить субсидии на обустройство центра города в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
«Первым ею воспользовался Екатеринбург. Это позитивный пример для других городов. Центр города стал более понятным туристам. Там появились навигация, общественные туалеты, места сбора мусора, туристский информационный центр, — сказала Эльмира Туканова. — Опыт уральской столицы перенимают Ирбит и Каменск-Уральский».
«МК-Урал» ранее писал, что Екатеринбург признан одним из крупнейших туристических центров России.
По итогам лета 2024 года Екатеринбург вошел в десятку городов-лидеров по количеству посещений иностранными туристами. Наибольшее число зарубежных гостей прибыло из Китая, Казахстана, ОАЭ, Индии и Турции. Останавливались они, главным образом, в гостиницах — 72%, а также — в апартаментах — 13% и хостелах — 14%.