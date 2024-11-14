«Газета.Ru» назвала 10 особенностей нового Changan CS75 Plus для России

В разновидностях Changan CS75 Plus недолго и запутаться. Кроссовер с таким названием уже был представлен на российском рынке в 2023 году и, как утверждают в российском офисе марки, вызвал живой интерес у клиентов. Из-за небольшой квоты в Россию удалось завезти всего 2,5 тыс. машин, которые продавались по цене от 2,75 млн рублей, и они быстро нашли покупателей.