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Свердловский министр ЖКХ предложил не сдерживать тарифы

Сдерживание тарифов на коммунальные услуги приносит вред гражданам, так как ведет к разрушению коммунальной инфраструктуры. Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на форуме «Города России» в Екатеринбурге.

«Мы, сдерживая тарифы и предоставляя льготы, поддерживаем не бедных, а богатых. Ведь чем больше потребление, тем больше льготы», — говорит он. По словам Смирнова, государство должно сделать так, чтобы регулировать общий объем платежа каждого домохозяйства и при превышении давать льготы точечно.

Как писал ЕАН, депутаты большинства муниципалитетов Свердловской области направили руководству региона обращения с просьбой повысить тарифы на ЖКХ с опережением инфляции. Максимально возможную индексацию запросили народные избранники пяти муниципалитетов.

Так, из Верхнего Тагила пришло обращение к областным властям о повышении тарифов на 23%. В думе Качканара считают, что тарифы нужно поднять на 20,9%, в Нижней Салде просят проиндексировать на столько же. Повышение на уровне 20% запросили депутаты из Первоуральска и Сысерти. Основанием для такого обращения стало недофинансирование сферы ЖКХ.

ЖКХ