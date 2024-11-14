Свердловский министр ЖКХ предложил не сдерживать тарифы

«Мы, сдерживая тарифы и предоставляя льготы, поддерживаем не бедных, а богатых. Ведь чем больше потребление, тем больше льготы», — говорит он. По словам Смирнова, государство должно сделать так, чтобы регулировать общий объем платежа каждого домохозяйства и при превышении давать льготы точечно.
Как писал ЕАН, депутаты большинства муниципалитетов Свердловской области направили руководству региона обращения с просьбой повысить тарифы на ЖКХ с опережением инфляции. Максимально возможную индексацию запросили народные избранники пяти муниципалитетов.
Так, из Верхнего Тагила пришло обращение к областным властям о повышении тарифов на 23%. В думе Качканара считают, что тарифы нужно поднять на 20,9%, в Нижней Салде просят проиндексировать на столько же. Повышение на уровне 20% запросили депутаты из Первоуральска и Сысерти. Основанием для такого обращения стало недофинансирование сферы ЖКХ.