Белорусскую платежную систему презентовали в России

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Белорусскую систему безналичных платежей «Оплати» представили в России, передает корреспондент Sputnik.
Презентация прошла в Москве в Малом зале Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Данная платежная система была презентована российской частью Белорусско-Российского делового совета как инструмент повышения доли на транзакционном рынке платежей.
Платежная система уже интегрирована со Сбером, это поможет гражданам Беларуси и России рассчитываться в приложении на территории двух стран с помощью QR-кода, и для этого не нужны банковские карты.
«Это инновационное решение, которое соединяет цифровой и физический компоненты, делая процесс оплаты более удобным и доступным для всех пользователей», — заявил на открытии презентации руководитель департамента корпоративных продаж компании-разработчика платежного сервиса Дмитрий Бельский.
По его словам, приложение функционирует на белорусском рынке уже более пяти лет.
В рамках мероприятия представителям бизнес-сообщества представлены решения для обеспечения гарантированного успешного совершения трансграничных платежей для резидентов России.