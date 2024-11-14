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Белорусскую платежную систему презентовали в России

Презентация системы безналичных платежей прошла в Торгово-промышленной палате Российской Федерации в Москве.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Белорусскую систему безналичных платежей «Оплати» представили в России, передает корреспондент Sputnik.

Презентация прошла в Москве в Малом зале Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Данная платежная система была презентована российской частью Белорусско-Российского делового совета как инструмент повышения доли на транзакционном рынке платежей.

Платежная система уже интегрирована со Сбером, это поможет гражданам Беларуси и России рассчитываться в приложении на территории двух стран с помощью QR-кода, и для этого не нужны банковские карты.

«Это инновационное решение, которое соединяет цифровой и физический компоненты, делая процесс оплаты более удобным и доступным для всех пользователей», — заявил на открытии презентации руководитель департамента корпоративных продаж компании-разработчика платежного сервиса Дмитрий Бельский.

По его словам, приложение функционирует на белорусском рынке уже более пяти лет.

В рамках мероприятия представителям бизнес-сообщества представлены решения для обеспечения гарантированного успешного совершения трансграничных платежей для резидентов России.