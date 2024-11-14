Беларусь подняла цену молочной продукции на экспорт во все страны, кроме России

В Беларуси увеличили экспортные цены на молочную продукцию для всех стран, кроме России. Это регламентирует соответствующее постановление Минсельхозпрода (№ 118 от 13 ноября 2024-го), опубликованное Национальным интернет-порталом.
Так, скорректированы минимальные экспортные цены на некоторые молочные продукты. В частности, экспортные цены повышены на сладкие сливки и молоко для стран ЕАЭС и СНГ до 2,3 доллара за килограмм, для Армении — до 2,4 доллара. Для других государств их подняли до 2,3 доллара за кило, а для Алжира цена выросла до 2,35 доллара. Для России цены на эту молочную продукцию не изменились.
Изменения вступили в силу с 14 ноября 2024 года.
Между тем земельная амнистия будет продлена в Беларуси до 1 января 2028 года.
Тем временем соцопрос показал, что абсолютное большинство белорусов голосуют на выборах.