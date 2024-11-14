Экономист Щербаченко допустил курс доллара по 110 рублей к концу года

«Рубль после недельного плавного укрепления вновь снижается, но динамика к основным валютам различная. Евро, например, придавлен и против рубля остается на трехнедельных минимумах, а с его ноябрьского максимума это −2,5%. Юань подрос к 13,68 рубля. Это на 1,5% выше недавнего минимума у 13,44 рубля, но все еще на 1% ниже осеннего максимума над 13,8 рубля. А вот доллар переписал годовой максимум, и курс на максимумах с октября 2023 года. Причина опережающего роста доллара относительно иных валют против рубля кроется исключительно в динамике глобального доллара США относительно всех мировых валют. Так, индекс доллара DXY, который показывает эту динамику, взлетел на максимумы лета на фоне снижения вероятности быстрого уменьшения ключевой ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) после победы Трампа», — отметил экономист.