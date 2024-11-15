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Сбер 15 ноября повышает ставки рыночной ипотеки на 3,5 процентных пункта

Клиенты, чьи заявки были одобрены ранее, смогут воспользоваться кредитами на прежних условиях.

Источник: Аргументы и факты

Сбербанк с 15 ноября увеличивает ставки по ипотечным кредитам на 3,5 процентных пункта: для первичного жилья — до 28,4%, для вторичного — до 28,1%.

Клиенты, чьи заявки были одобрены ранее, смогут воспользоваться кредитами на прежних условиях, сообщается в пресс-релизе банка.

Повышение связано с ростом ключевой ставки и увеличением стоимости ОФЗ. Минимальная ставка на платформе «Домклик» по рыночным программам составит 28,4% для новостроек и 28,1% для вторичного жилья.

Также с 15 ноября на «Домклик» вновь доступны сделки по программам «Семейная ипотека» и «Ипотека для ИТ», отметили в банке.

Между тем в Цб заявили, что в последнее время наблюдается некоторое замедление темпов выдачи ипотечных кредитов, что свидетельствует о возвращении к более стабильным показателям, однако корпоративный сегмент кредитования продолжает демонстрировать аномально высокие темпы роста.