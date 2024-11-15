Сбер 15 ноября повышает ставки рыночной ипотеки на 3,5 процентных пункта

Между тем в Цб заявили, что в последнее время наблюдается некоторое замедление темпов выдачи ипотечных кредитов, что свидетельствует о возвращении к более стабильным показателям, однако корпоративный сегмент кредитования продолжает демонстрировать аномально высокие темпы роста.