Автоэксперт Баканов: новый Chery Tiggo 9 будет стоить от 4 млн рублей

На российский рынок вышла самая припозднившаяся премьера Chery — крупнейший в линейке марки кроссовер Tiggo 9. Он рассчитан на семь мест и построен на новой платформе. Что представляет из себя этот кроссовер и сколько он будет стоить — в материале «Газеты.Ru».
Автокомпания Chery в России объявила, что начала прием предзаказов на самую ожидаемую новинку 2024 года — новый флагманский кроссовер Tiggo 9. Первым покупателям пообещали зимнюю резину в подарок и возможность выиграть поездку в Китай. Официальные продажи производитель намерен открыть в декабре.
Семиместный Chery Tiggo 9 позиционируется как автомобиль для большой семьи. Новинка стала самой крупной в модельной линейке марки (4810×1925 х1741 мм) — с колесной базой в 2800 мм.
Под капотом у машины бензиновый двухлитровый турбодвигатель на 249 л.с. (375 Нм) и восьмиступенчатый «автомат».
Кроссовер Tiggo 9 способен разгоняться до 100 км/ч за восемь секунд.
Помимо прочего, новинка станет первой моделью на платформе Т2Х в российской модельной линейке. Среди ее достоинств: гидравлические сайлентблоки и система активного демпфирования CDC, которая помогает регулировать жесткость амортизаторов и сохранять автомобилю устойчивость в поворотах.
Также среди опций технологии автономного экстренного торможения, круиз-контроль, ассистент движения в пробках и система автоматической парковки (АРА). Последняя использует ультразвуковой радар и камеры кругового обзора. ~Она может в автоматическом режиме парковать автомобиль параллельно, перпендикулярно и по диагонали.~
В парковочном автопилоте есть функция памяти, которая должна упрощать и ускорять процесс парковки после первоначальной настройки.
Еще Tiggo 9 оснащен 10 подушками безопасности, что по меркам класса большая редкость. Производитель отмечает, что центральная подушка — инновационная, поскольку точно расположена между водителем и передним пассажиром, сильно снижая риск при боковых ударах и опрокидываниях автомобиля.
Что внутри.
Для покупки кроссовер Chery доступен в шести цветах: черном, синем, белом, двух вариантах серого и зеленом. Производитель подчеркивает, что при создании машины дизайнеры вдохновлялись внешностью тигра. Так, Tiggo 9 получила внушительную решетку и бионический контур, который должен напоминать оскал хищника.
Декор вокруг противотуманных фар включает в себя повторяющийся узор тигриных полос. Боковые зеркала автомобиля оснащены электрической регулировкой, памятью, обогревом и функцией складывания.
Tiggo 9 получил просторный салон, трехмерный дизайн стежков на сиденьях, выполненных из натуральной кожи. Кресло водителя оборудовано электрорегулировками в восьми направлениях. Также на передних сиденьях доступна функция массажа.
Производитель утверждает, что внутри Tiggo 9 инженерам удалось создать особо эффективное пространство: при тех же размерах автомобиля, что и у конкурентов, салон его объемнее и комфортнее.
Также в новом автомобиле установили «парящий» экран приборной панели (10.3 дюйма), основной экран (15.6 дюйма) с высоким разрешением и проекционный дисплей.
Будет востребован.
По мнению автоэкспертов, опрошенных «Газетой.Ru», среди россиян новинка будет пользоваться спросом.
«По сути, перед нами машина практически того же размера, что и Jaecoo J8. Если у Tiggo 9 будет адекватная цена, то своего покупателя она найдет. Однако по большей части придется отнимать клиентов других брендов, потому что россиян, которые могут позволить себе такой автомобиль, количественно больше не становится», — считает автоэксперт и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Он допустил, что компании придется «откусывать» клиентов даже у тех брендов, что находятся в семье Chery, в том числе Exeed и Jaecoo. Также среди конкурентов Tiggo 9 будут автомобили Haval и Geely.
«У кого-то покупателей придется отбирать. Если не отберут, то клиентов не будет», — считает Кадаков.
Главред «За рулем» добавил, что ~если Chery удастся предложить цену в районе 4,5 млн рублей, новинка получит успех на фоне конкурентов.~
Наличие спроса на большие кроссоверы среди россиян также подтвердил автоэксперт Петр Баканов.
«В России есть определенный запрос на такие большие кроссоверы, поскольку на рынке не хватает подобных машин. А Tiggo 9, по сути, брат-близнец Jaecoo J8, с которым они схожи конструктивно, но отличаются по позиционированию и комплектации. Поэтому им придется конкурировать», — считает эксперт.
По мнению Баканова, также Tiggo 9 будет соперничать с Changan CS95 и Jetour X90. А вот у марки Haval аналогичного автомобиля нет, подчеркивает собеседник. Он предположил, что ~ценник на новинку Chery будет стартовать от 4 млн рублей.~