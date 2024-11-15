Автоэксперт Баканов: новый Chery Tiggo 9 будет стоить от 4 млн рублей

«По сути, перед нами машина практически того же размера, что и Jaecoo J8. Если у Tiggo 9 будет адекватная цена, то своего покупателя она найдет. Однако по большей части придется отнимать клиентов других брендов, потому что россиян, которые могут позволить себе такой автомобиль, количественно больше не становится», — считает автоэксперт и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.