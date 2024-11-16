Нацбанк заметно увеличил курс доллара и курс евро на 16 ноября перед выходным

В Национальном банке определили новые валютные курсы на 16 ноября 2024 года, субботу. В частности, курс доллара и курс евро подросли, а курс российского рубля немного опустился перед единственным выходным на этой неделе в Беларуси.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
И Нацбанк на субботу, 16 ноября, определил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3751 белорусского рубля, 1 евро — 3,5647 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3880 белорусского рубля.
При сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 15 ноября, курс доллара стал заметно выше, курс евро также подрос, а вот курс российского рубля снизился. Заметнее перед воскресеньем изменился курс европейской валюты. Однако доллар все еще заметно обгоняет евро в валютной корзине.
В денежном выражении на 16 ноября, субботу, курсы валют скорректированы на следующие суммы: курс 1 доллара США прибавил 0,0116 белрубля, курс 1 евро повысился на 0,0270 белрубля, а курс 100 российских рублей потерял 0,0248 белрубля.
А еще министр труда и соцзащиты высказалась о пенсионном возрасте в Беларуси на фоне его повышения в СНГ: «Для женщин — 58 лет, мужчин — 63 года».