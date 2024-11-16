Нацбанк заметно увеличил курс доллара и курс евро на 16 ноября перед выходным

При сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 15 ноября, курс доллара стал заметно выше, курс евро также подрос, а вот курс российского рубля снизился. Заметнее перед воскресеньем изменился курс европейской валюты. Однако доллар все еще заметно обгоняет евро в валютной корзине.