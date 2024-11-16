Где нельзя покупать квартиры в Шымкенте — список от департамента качества

Как пояснили в городском акимате, у данных ЖК отсутствуют разрешения на привлечение средств дольщиков для строительства:
Абайский район:
1. ТК «РАМАДАН» — микрорайон «Асар-2», участок 3195/1
2. ТЦ «БАКСАРАЙ» — микрорайон «Асар-2», участок 3203.
Аль-Фарабийский район:
3. Многоэтажный жилой дом (без названия) — микрорайон «Кунчикис», пр-т Silk Road, 63.
Туранский район:
4. ТЦ «АВЕНЮ-32» — улица Н. Торекулова, 4/3
5. Многоэтажный жилой дом (без названия) — микрорайон «Отырар», улица М. Дулати, 206А.
Жалобы на качество жилья поступают от собственников квартир на участках 10 и 15А жилого комплекса «ДАМДЕС-ОТАУ», расположенного в микрорайоне «Шымкент Сити».
Для проверки наличия документов можно обратиться в городской отдел качества и контроля окружающей среды.