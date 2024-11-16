ГЛК «Холдоми» стал победителем III Национальной премии «Горы России»

В этом году «Холдоми» — победитель сразу в двух номинациях: «Лучший в России горнолыжный курорт ДФО» и «Лучший в России гостиничный комплекс горнолыжного курорта ДФО». ГЛК — один из крупнейших круглогодичных горнолыжных и туристских комплексов страны, включающий 38 км горнолыжных трасс, собственную жилую инфраструктуру, заведения общепита, банный комплекс, пункт проката горнолыжного снаряжения, скалодром.