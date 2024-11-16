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ГЛК «Холдоми» стал победителем III Национальной премии «Горы России»

В Москве подвели итоги III Национальной премии «Горы России», которая проводится в целях развития горнолыжного туризма и является социально значимым мероприятием национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

Источник: Правительство Хабаровского края

От Хабаровского края на получение престижной награды номинировался горнолыжный комплекс «Холдоми». Как рассказали в министерстве туризма края, ГЛК неоднократно становился лауреатом премии, не стал исключением и 2024 год.

В этом году «Холдоми» — победитель сразу в двух номинациях: «Лучший в России горнолыжный курорт ДФО» и «Лучший в России гостиничный комплекс горнолыжного курорта ДФО». ГЛК — один из крупнейших круглогодичных горнолыжных и туристских комплексов страны, включающий 38 км горнолыжных трасс, собственную жилую инфраструктуру, заведения общепита, банный комплекс, пункт проката горнолыжного снаряжения, скалодром.

туризм и отдых