Мегадискаунтер во Владивостоке зачистили от незаконной рекламы

Городские службы Владивостока зачистили мегадискаунтер в районе Фадеева от незаконной рекламы. Со здания на Воропаева, 22 сняли 11 рекламных баннеров, вывесок и растяжек, размещенных без согласования, сообщает ИА PrimaMedia.
В пресс-службе городской администрации проинформировали, что все незаконные конструкции демонтированы и вывезены на площадку временного хранения. Всего же с начала года с улиц Владивостока убрали уже 240 незаконных рекламных конструкций.
Под демонтаж также попадают незаконные торговые павильоны, металлические гаражи, различные пристройки, уточнили в мэрии.
Вывозит городская дорожная служба и брошенные автомобили, которые долгое время стоят разукомплектованными. В ближайшее время сотрудники МУП «Содержание городских территорий» эвакуирует еще 17 автомобилей, которые были признаны брошенными.