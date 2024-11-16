Олбани
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мегадискаунтер во Владивостоке зачистили от незаконной рекламы

11 баннеров и растяжек на здании в районе Фадеева были размещены без согласования.

Источник: Администрация Владивостока

Городские службы Владивостока зачистили мегадискаунтер в районе Фадеева от незаконной рекламы. Со здания на Воропаева, 22 сняли 11 рекламных баннеров, вывесок и растяжек, размещенных без согласования, сообщает ИА PrimaMedia.

В пресс-службе городской администрации проинформировали, что все незаконные конструкции демонтированы и вывезены на площадку временного хранения. Всего же с начала года с улиц Владивостока убрали уже 240 незаконных рекламных конструкций.

Под демонтаж также попадают незаконные торговые павильоны, металлические гаражи, различные пристройки, уточнили в мэрии.

Вывозит городская дорожная служба и брошенные автомобили, которые долгое время стоят разукомплектованными. В ближайшее время сотрудники МУП «Содержание городских территорий» эвакуирует еще 17 автомобилей, которые были признаны брошенными.

торговля