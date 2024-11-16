В Казахстане разрабатывается закон об инвестиционных фондах

При разработке законопроекта был использован лучший международный опыт регулирования деятельности инвестиционных и венчурных фондов, в том числе Концепция фондов UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) и AIF (Alternative Investment Funds), используемая в странах Европейского союза, США и Великобритании.