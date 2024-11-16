В Казахстане разрабатывается закон об инвестиционных фондах

Законопроект направлен на улучшение условий для привлечения внутренних и иностранных инвестиций, усиление защиты интересов неквалифицированных инвесторов и повышение прозрачности инвестиционных фондов.
Законопроект предлагает несколько ключевых новелл:
- Первая. Введение новой классификации фондов в зависимости от состава активов. Согласно законопроекту, фонды будут подразделяться на две категории: фонды инвестирования в ценные бумаги и фонды альтернативного инвестирования. Новая классификация соответствует лучшему международному опыту и позволит обеспечить инвесторов надлежащими механизмами диверсификации, управления ликвидностью и доходностью своих инвестиций.
- Вторая. Расширение возможности создания фондов в различных организационных формах, включая товарищество с ограниченной ответственностью, коммандитное и простое товарищество. На данный момент действующее законодательство предоставляет возможность создания инвестиционных фондов только в двух формах — акционерной и паевой.
- Третья. Внедрение механизма защиты неквалифицированных инвесторов. В новом законе будут предусмотрены надлежащие механизмы защиты неквалифицированных инвесторов, связанные с ограничением инвестирования в высокорисковые фонды, в частности в фонды альтернативного инвестирования.
- Четвертая. Повышение транспарентности фондов альтернативного инвестирования. Законодательные инициативы направлены на обеспечение прозрачности и повышение доступности информации. Планируется ввести регистрацию фондов альтернативного инвестирования, что позволит обеспечить контроль за соблюдением регуляторных требований и правил раскрытия информации. В результате это позволит обеспечить надежную защиту интересов инвесторов путем создания более прозрачной и безопасной среды на рынке коллективных инвестиций.
При разработке законопроекта был использован лучший международный опыт регулирования деятельности инвестиционных и венчурных фондов, в том числе Концепция фондов UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) и AIF (Alternative Investment Funds), используемая в странах Европейского союза, США и Великобритании.
Ожидается, что введение нового закона будет способствовать развитию рынка коллективных инвестиций за счет привлечения новых участников, обеспечения гибкости при выпуске финансовых инструментов инвестиционных фондов, создания понятной регуляторной среды для иностранных инвесторов.
Принятие закона ожидается в 2025 году.