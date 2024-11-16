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Казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 3,1 трлн тенге

С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 3 трлн 118,2 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено — 982,2 млрд тенге, солидарной пенсии — 2 трлн 136 млрд тенге, передает DKnews.kz.

Источник: DKNews.kz

По состоянию на 1 ноября 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 421 тыс. человек.

Средний размер совокупной пенсии на 1 ноября 2024 года составил 131 730 тенге, в том числе размер солидарной пенсии — 89 122 тенге, базовой пенсии — 42 608 тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее — ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 65% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 85% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере — 105% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.